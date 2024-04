MODA

Gefferson Vila Nova Label apresenta sua terceira coleção no São Paulo Fashion Week

Marca comandada pelo designer baiano abriu a programação deste sábado da semana de moda

Da Redação

Publicado em 13 de abril de 2024 às 17:50

Desfile na edição 57 da São Paulo Fashion Week Crédito: Divulgação

O livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry (1943), estava no bolso de um dos modelos que abriram o desfile da marca Gefferson Vida Nova Label na manhã deste sábado (13), na edição 57 da São Paulo Fashion Week. A cena traduz o conceito da coleção masculina Jornada, assinada pelo designer de moda baiano que dá nome e comanda a marca.

Essa é a sua terceira participação na semana de moda, uma das mais representativas das Américas.

Pode-se dizer que o estilista quis dar um recado ao público sobre a necessidade de se reconectar ao que realmente importa e apreciar as coisas simples da vida.

Livro O Pequeno Príncipe, no bolso do modelo Crédito: Divulgação

Na passarela, apresentou peças atemporais e versáteis. Calças, camisas e jaquetas lisas em alfaiataria com shapes mais amplos, seguindo o street wear sofisticado que é marca registrada da label, com a novidade sua linha jeans com lavagem baby blue.

“O que importa é liberar a mente e o corpo e transcender“, diz Vila Nova. A coleção também apresentou sarjas e gabardines, além de t-shirts com modelagem exclusiva, com estampas que remetem a elementos do universo do estilista, lembranças de momentos vividos e símbolos de sua jornada pessoal.

Os desenhos são assinados pela ilustradora baiana Gabriela Cruz, que conduz o projeto De Tudo que Eu Vejo.

Uma outra print, quem lembra um mapa, em tons de branco e azul, reforçou a viagem proposta, assim como elementos utilitários presentes nos looks. Destaque para os bonés da Icônica, marca do designer baiano Seltton Freire. Nos pés, os modelos usaram Converse.

Uma outra print, quem lembra um mapa, em tons de branco e azul, reforçou a viagem proposta Crédito: Divulgação

Nesta coleção, Vila Nova renovou a parceira com a Vicunha através do uso de tecidos planos de alta qualidade, como Ypoá, Rotterdam, Moore e Baby Blue.

A camisaria 100% algodão foi produzida com tricoline e espinha de peixe, um clássico do guarda-roupa masculino. A malharia, com apoio Lunelli, apresentou moletons ramados. Também foram usados paetês e tafetá, imprimindo uma identidade tecnológica da marca.

Todo esse show de passarela foi arrematado pela trilha sonora assinada pelo produtor musical e DJ baiano Telefunksoul.

Ateliê em Salvador

Gefferson Vila Nova é um designer de moda experiente, que usa seu vasto conhecimento técnico e ampla visão do mundo para criar roupas masculinas atemporais que atendem pessoas dos mais diversos estilos e CEPs.

A partir desse apuro, explora muito bem o street wear, trazendo influências da Bahia, seu estado de origem, misturando com desejos globais de moda. O resultado são peças que causam desejo em todos os públicos.

Sua marca, a Gefferson Vila Nova Label, foi criada em 2013, em Salvador, e sempre teve como compromisso propor um estilo universal e único. Suas criações combinam técnicas manuais, experimentações têxteis e acabamentos primorosos, conectando elementos do sport wear, da alfaiataria, do demi couture e do high street, tudo em sintonia com a concepção de moda circular.

Vila Nova tem carreira já estabelecida no cenário de etiquetas independentes, com passagens na Casa de Criadores, e, há três edições integra o line-up do São Paulo Fashion Week.

Atualmente, o criativo está trabalhando com as coleções Abstrato, na qual faz um tributo ao modernismo brasileiro, e Coração Tropical, desfilada em novembro do ano passado na semana de moda, quando trouxe uma ampla gama de malharia, calças, bermudas, camisas, camisetas, regatas e t-shirts.

As peças estão disponíveis para compra no e-commerce da Gefferson Vila Nova Label e em seu ateliê, em Salvador.