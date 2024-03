JUSTA CAUSA

Gerente é demitido após oferecer ração de cachorro a funcionárias como presente de Dia da Mulher

O gerente responsável por uma empresa distribuidora de cosméticos foi demitido após ter oferecido ração de cachorro para funcionárias como "presente" de Dia Interacional da Mulheres. O caso aconteceu em Curitiba, no estado do Paraná, e a justa causa foi validada pela 2ª Turma de Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-PR).