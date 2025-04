CRIME

Golpista se passa por delegado e dá golpe de R$ 4,5 mil em mulher dentro de delegacia

Vítima a transferiu valor acreditando pagar fiança do companheiro

Carol Neves

Publicado em 29 de abril de 2025 às 09:43

Comprovante da transferência Crédito: Reprodução

Mesmo dentro de uma delegacia, uma mulher acabou sendo vítima de um golpe engenhoso aplicado por três suspeitos que agiram à distância. Um deles se passou por advogado para os funcionários da unidade policial e, ao falar com a vítima, assumiu a identidade de delegado responsável pela prisão do companheiro dela. A informação é do G1.>

O caso aconteceu na Central Geral de Flagrantes, em Goiânia. O estelionatário ligou para a delegacia e afirmou ser o advogado de um homem detido por porte ilegal de arma. Sem desconfiar de nada, um servidor da unidade passou a ligação para a mulher do preso, a pedido do suposto defensor. A partir daí, o criminoso mudou o tom: se apresentou à mulher como delegado e informou que o valor da fiança deveria ser transferido diretamente a ele.>

Acreditando estar lidando com uma autoridade, a mulher seguiu as instruções repassadas, realizou um PIX no valor de R$ 4,5 mil para uma chave aleatória fornecida pelo golpista e, ao relatar aos policiais que já havia pago a quantia, percebeu que tinha sido enganada.>

As investigações começaram imediatamente após a descoberta da fraude e revelaram que os envolvidos estavam em Maracanaú, no Ceará. Com apoio da Polícia Civil local, os suspeitos foram identificados e presos no mesmo dia, 18 de abril. Eles foram conduzidos à Central de Flagrantes de Fortaleza.>