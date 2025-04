VEJA AS MUDANÇAS

Governo amplia 'Minha Casa, Minha Vida' com nova faixa para famílias de até R$ 12 mil

Programa terá juros de 10% ao ano para classe média e reajuste nas demais faixas; mudanças começam em maio

Carol Neves

Publicado em 16 de abril de 2025 às 10:33

Minha Casa Minha Vida Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O governo federal anunciou mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida, incluindo a criação de uma nova faixa de financiamento para famílias com renda mensal entre R$ 8,6 mil e R$ 12 mil. Aprovadas nesta terça-feira (15) pelo Conselho Curador do FGTS, as regras devem entrar em vigor na primeira quinzena de maio. >

A chamada "Faixa 4" permitirá o financiamento de imóveis de até R$ 500 mil, com prazo de pagamento em até 35 anos e taxa de juros fixada em 10% ao ano – abaixo dos valores praticados no mercado, que ultrapassam 11,5%. Diferentemente das faixas mais baixas, essa modalidade não terá subsídios, exigindo o pagamento integral do valor pelo beneficiário. O governo estima que 120 mil famílias possam ser atendidas inicialmente. >

Além da nova faixa, o programa também reajustou os limites de renda para as demais categorias: >

- Faixa 1: aumento de R$ 2.640 para R$ 2.850 mensais >

- Faixa 2: de R$ 4.4 mil para R$ 4.7 mil >

- Faixa 3: de R$ 8 mil para R$ 8.6 mil >

Segundo o Ministério das Cidades, 100 mil famílias serão beneficiadas por essas alterações. Para municípios com até 100 mil habitantes, o valor máximo dos imóveis financiáveis foi elevado entre 11% e 16%, variando de R$ 210 mil a R$ 230 mil. >

Outra novidade permite que famílias das faixas 1 e 2 (renda de até R$ 4,7 mil) financiem imóveis de até R$ 350 mil (teto da Faixa 3), mas sob as condições desta última, com juros entre 7,66% e 8,16% ao ano e sem descontos. Beneficiários do Bolsa Família e do BPC continuam com imóveis 100% subsidiados. >