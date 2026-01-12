Acesse sua conta
Governo aumenta valor do benefício do INSS; veja novo valor

Reajuste é de 3,90%

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 10:59

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O governo federal anunciou reajuste nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pagos acima do salário mínimo. A medida foi publicada em portaria no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (12).

Agora, aposentados e pensionistas que recebem valores superiores ao piso nacional terão reajuste de 3,90%, percentual definido a partir do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgado na sexta-feira (9) e utilizado como referência para a correção anual.

Com a atualização, o teto dos benefícios do INSS passa de R$ 8.157,41 para R$ 8.475,55. O reajuste de 3,9% vale apenas para os segurados que já recebiam o benefício em 1º de janeiro do ano passado.

Para quem recebe um salário mínimo, o aumento é automático e acompanha a atualização do piso nacional. O novo valor do salário mínimo, de R$ 1.621, está em vigor desde a última quinta-feira (1º).

Assim, o valor mínimo dos benefícios do INSS, como aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte, passa a ser de R$ 1.621. O mesmo valor se aplica às aposentadorias dos aeronautas, ao Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de extrema pobreza, e à renda mensal vitalícia.

