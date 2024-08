SÃO PAULO

Grávida de sete meses é perseguida e estuprada dentro de carro

Uma gestante de sete meses foi estuprada dentro de um carro na manhã deste domingo (4) no Jardim Maria Antônia, em Sumaré (SP). A mulher, de 20 anos, caminhava na rua quando começou a ser perseguida por um carro. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem desce do veículo e agarra a vítima. As informações são do g1.