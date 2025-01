POLÍTICA

Haddad diz que Estado precisa regular as big techs para acabar com 'desequilíbrio'

Ministro enfatizou que as big techs devem operar em condições justas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo brasileiro busca fazer parte das discussões globais para regular as grandes empresas de tecnologia, as chamadas big techs. Em entrevista à RedeTV!, gravada na quinta (30), Haddad destacou que "há um desequilíbrio que precisa ser regulado pelo Estado". >

As discussões internacionais sobre o tema envolvem duas questões principais: a concorrência no mercado e a tributação das multinacionais. Haddad enfatizou que as big techs devem operar em condições justas, sem prejudicar os pequenos empresários, para garantir um ambiente competitivo e mais benéfico para quem depende das plataformas digitais para gerir seus negócios. >