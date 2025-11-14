Acesse sua conta
Hoje, 14 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 01:03

14 de novembro
14 de novembro Crédito: Shutterstock

Várias cidades do Brasil têm feriado nesta sexta-feira (14) por motivos diferentes (veja abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 14 de novembro é feriado?

Sim, o dia 14 de novembro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Cidades com feriado no dia 14 de novembro

ALEXANIA (GO)

ALMAS (TO)

APARECIDA DE GOIANIA (GO)

APORE (GO)

ARAGUACU (TO)

ARAGUAINA (TO)

BANDEIRANTES (PR)

BARRO ALTO (GO)

BREJINHO DE NAZARE (TO)

CABECEIRAS (GO)

CAMPINA GRANDE DO SUL (PR)

CAPANEMA (PR)

CARMO DO RIO VERDE (GO)

CASCAVEL (PR)

CONTENDA (PR)

CROMINIA (GO)

DAMIANOPOLIS (GO)

DAMOLANDIA (GO)

DIVINOPOLIS DE GOIAS (GO)

FLORES DE GOIAS (GO)

FLORESTOPOLIS (PR)

FRANCISCO BELTRAO (PR)

GURUPI (TO)

GOIANAPOLIS (GO)

GUAIRA (PR)

GUARANIACU (PR)

HIDROLINA (GO)

IACIARA (GO)

ITAGUARU (GO)

ITAJA (GO)

ITAPIRAPUA (GO)

JOVIANIA (GO)

JUSSARA (GO)

LORENA (SP)

MAMBAI (GO)

MARIALVA (PR)

MAURILANDIA (GO)

MOSSAMEDES (GO)

NOVA OLIMPIA (PR)

NOVA VENEZA (GO)

PANAMA (GO)

PORTELANDIA (GO)

REALEZA (PR)

SALGADO FILHO (PR)

SALVADOR DAS MISSOES (RS)

SALVADOR DO SUL (RS)

SANTA AMELIA (PR)

SANTANA DE PARNAIBA (SP)

SANTA ROSA DE GOIAS (GO)

SANTANOPOLIS (BA)

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE (PR)

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA (GO)

SAO SIMAO (GO)

SERRA AZUL (SP)

SERRANOPOLIS (GO)

TIJUCAS DO SUL (PR)

TURVANIA (GO)

VARJAO (GO)

XAMBIOA (TO)

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Quais os feriados nacionais em 2025?

Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira). O ano ainda tem o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira), e o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira).

Lista de feriados do ano:

Novembro

Proclamação da República (15/11) - sábado

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11) - quinta-feira

Dezembro

Natal (25/12) - quinta-feira

