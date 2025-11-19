Acesse sua conta
Hoje, 19 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 02:02

19 de novembro
19 de novembro Crédito: Shutterstock

Várias cidades do Brasil têm feriado nesta quarta-feira (19) por motivos diferentes (veja abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 19 de novembro é feriado?

Sim, o dia 19 de novembro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Fatos marcantes de 19 de novembro

Escritor João Guimarães Rosa faleceu nesta data, em 1967, aos 59 anos por Reprodução
Aniversário de 37 anos do zagueiro argentino Victor Cuesta, ex-Bahia, Botafogo e Internacional por Reprodução
Aniversário de 40 anos da atriz brasileira Bianca Comparato por Reprodução
Aniversário de 42 anos do ator americano Adam Driver por divulgação
Aniversário de 51 anos do árbitro Sandro Meira Ricci por Reprodução
Aniversário de 63 anos da atriz Jodie Foster por Divulgação
Aniversário de 64 anos da atriz americana Meg Ryan por Divulgação
Ex-governador da Bahia, Paulo Souto, completa 82 anos por Divulgação
Estilista Calvin Klein completa 83 anos por Divulgação
Em 2023, Javier Milei é eleito presidente da Argentina por Divulgação
2006 - Lançado o primeiro console de videogame da Nintendo com controle de movimento, o Wii por Divulgação
1977 - O voo TAP Portugal 425 cai na ilha da Madeira, matando 131 pessoa por Reprodução
Bandeira do Brasil envelhecida e rasgada em tecido por Reprodução
1906 - Comemora-se pela primeira vez o Dia da Bandeira no Brasil, e a data passa a entrar no calendário por Divulgação
1819 - Inauguração do Museu do Prado em Madrid, Espanha por Divulgação
1 de 15
Escritor João Guimarães Rosa faleceu nesta data, em 1967, aos 59 anos por Reprodução

Cidade com feriado no dia 19 de novembro

CAFEARA (PR)

GENERAL CARNEIRO (PR)

IPORA (GO)

IVAIPORA (PR)

OURIZONA (PR)

PAICANDU (PR)

PIO XII (MA)

PORTO DE MOZ (PA)

RANCHO ALEGRE (PA)

REDUTO (MG)

SANTO ANASTACIO (SP)

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Quais os feriados nacionais em 2025?

Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira) e o Dia da Proclamação da República (15/11). O ano ainda tem o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira), e o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira).

Lista de feriados do ano:

Novembro

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11) - quinta-feira

Dezembro

Natal (25/12) - quinta-feira

Dicas Para O Feriado

