Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje, 4 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 07:44

4 de novembro
4 de novembro Crédito: Shutterstock

Várias cidades do Brasil têm feriado nesta terça-feira (4) por motivos diferentes (veja abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 4 de novembro é feriado?

Sim, o dia 4 de novembro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Fatos marcantes de 4 de novembro

Cantor Agnaldo Rayol morre em 2024, aos 86 anos, sofrendo traumatismo craniano após uma queda por Reprodução
Fluminense campeão da Libertadores em 2023 por Divulgação/Fluminense
Barack Obama é eleito presidente dos EUA em 2008 por Reprodução/Redes Sociais
Ronald Reagan é eleito presidente dos EUA em 1980 por Divulgação
Salvador Allende toma posse como presidente do Chile em 1970 por Divulgação
Diretor de TV Boninho nasce em 1964 por Reprodução
1939 - O primeiro carro com ar-condicionado é apresentado em Chicago por Reprodução
1933 - Inaugurada a Viação Aérea São Paulo (Vasp), que foi uma companhia aérea comercial brasileira, por Arquivo
1783 - A Sinfonia nº 36 de Wolfgang Amadeus Mozart é apresentada pela primeira vez em Linz, Áustria por Divulgação
1 de 9
Cantor Agnaldo Rayol morre em 2024, aos 86 anos, sofrendo traumatismo craniano após uma queda por Reprodução

Algumas cidades com feriado no dia 4 de novembro

CAMPINA DA LAGOA (PR)

LAGOA DA PRATA (MG)

JUAZEIRINHO (PB)

PAULA FREITAS (PR)

SAO SEBASTIAO DA GRAMA (SP)

SAO CARLOS (SC)

SAO CARLOS (SP)

SAO CARLOS DO IVAI (PR)

UBIRATA (PR)

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Quais os feriados nacionais em 2025?

Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira). O ano ainda tem o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira), e o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira).

Lista de feriados do ano:

Novembro

Proclamação da República (15/11) - sábado

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11) - quinta-feira

Dezembro

Natal (25/12) - quinta-feira

Mais recentes

Imagem - Inmet emite alerta de temporal para oito estados brasileiros

Inmet emite alerta de temporal para oito estados brasileiros
Imagem - Fim do IPTV? Entenda operação que tirou do ar mais de 30 streamings piratas

Fim do IPTV? Entenda operação que tirou do ar mais de 30 streamings piratas
Imagem - Pai confessa ter matado filho autista de 11 anos asfixiado: 'Não tem justificativa'

Pai confessa ter matado filho autista de 11 anos asfixiado: 'Não tem justificativa'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada