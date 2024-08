LATROCÍNIO

Homem condenado a 20 anos por roubar e matar cadeirante é preso

O crime ocorreu no ano de 2020, no Acre

Um homem procurado pela Justiça e condenado a mais de 20 anos por latrocínio foi preso pela Polícia Federal na madrugada desta quarta-feira (21). O foragido foi preso quando tentava desembarcar no Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Acre. As informações são do Acrenews.