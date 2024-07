FEMINICÍDIO

Homem de 56 anos é suspeito de matar a namorada de 15 anos na Paraíba

Uma adolescente de 15 anos, identificada como Maria Vitória dos Santos, foi assassinada a tiros pelo então namorado, Gilson Cruz, 56 anos. O caso aconteceu no município de Monteiro, no interior da Paraíba, na noite desse domingo (14).

Maria Vitória conheceu Gilson há cerca de dois anos, quando começou a trabalhar na padaria dele. A relação entre os dois logo se tornou abusiva, resultando no trágico assassinato da jovem, segundo parentes e amigos. As informações são do g1 Paraíba.