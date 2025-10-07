PORSCHE FOI INCENDIADO

Homem diz ter carro de luxo roubado, mas câmeras de segurança desmentem versão; entenda

Segundo a versão do proprietário do automóvel, dois homens armados seriam os responsáveis pelo crime

Monique Lobo

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 22:15

Porsche ficou completamente destruído Crédito: Reprodução

O dono de um Porsche procurou uma unidade da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, no último domingo (5), para relatar um assalto. Segundo ele, enquanto dirigia o carro pela PR-427, foi fechado por uma caminhonete e abordado por dois homens armados. Ainda segundo o depoimento, os criminosos levaram ele até uma estrada rural e o abandonaram com o carro em chamas.

A versão caiu por terra, no entanto, quando os agentes da Polícia Civil do Paraná acessaram as câmeras de segurança de uma propriedade rural no município de Lapa, na região metropolitana. As imagens, que registraram o momento em que o carro é incendiado, mostram um indivíduo vestindo bermuda, blusa escura e boné jogando uma substância no carro e, em seguida, ateando fogo. O homem chega a ser atingindo brevemente pelas chamas e depois sai correndo.

Veja o momento em que o carro foi incendiado 1 de 10

"Nas imagens, deu para perceber que o indivíduo que ateia fogo no veículo tem as mesmas características do cidadão que inicialmente veio pedir apoio aqui", informou o sargento da PRE, William Stabach, em entrevista a TV Globo. Além das características físicas, as roupas da pessoa flagrada nas câmeras também eram semelhantes a do homem que procurou a polícia.