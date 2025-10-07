Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem diz ter carro de luxo roubado, mas câmeras de segurança desmentem versão; entenda

Segundo a versão do proprietário do automóvel, dois homens armados seriam os responsáveis pelo crime

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 22:15

Porsche ficou completamente destruído
Porsche ficou completamente destruído Crédito: Reprodução

O dono de um Porsche procurou uma unidade da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, no último domingo (5), para relatar um assalto. Segundo ele, enquanto dirigia o carro pela PR-427, foi fechado por uma caminhonete e abordado por dois homens armados. Ainda segundo o depoimento, os criminosos levaram ele até uma estrada rural e o abandonaram com o carro em chamas.

A versão caiu por terra, no entanto, quando os agentes da Polícia Civil do Paraná acessaram as câmeras de segurança de uma propriedade rural no município de Lapa, na região metropolitana. As imagens, que registraram o momento em que o carro é incendiado, mostram um indivíduo vestindo bermuda, blusa escura e boné jogando uma substância no carro e, em seguida, ateando fogo. O homem chega a ser atingindo brevemente pelas chamas e depois sai correndo.

Veja o momento em que o carro foi incendiado

Câmeras de segurança flagraram apenas um homem no local em que o carro foi abandonado por Reprodução
O homem atira uma substância no carro por Reprodução
Em seguida, ele parece pegar outra coisa por Reprodução
Ele aponta em direção a janela do carro por Reprodução
E atira também dentro do carro por Reprodução
Logo em seguida, as chamas aparecem por Reprodução
O homem chega a se queimar pelas chamas brevemente por Reprodução
Ele sai de perto do carro ainda envolto em fumaça por Reprodução
Depois ele foge correndo por Reprodução
E o carro é abandonado em chamas por Reprodução
1 de 10
Câmeras de segurança flagraram apenas um homem no local em que o carro foi abandonado por Reprodução

"Nas imagens, deu para perceber que o indivíduo que ateia fogo no veículo tem as mesmas características do cidadão que inicialmente veio pedir apoio aqui", informou o sargento da PRE, William Stabach, em entrevista a TV Globo. Além das características físicas, as roupas da pessoa flagrada nas câmeras também eram semelhantes a do homem que procurou a polícia.

Questionado, o proprietário do Porsche, que não foi identificado. negou que tenha incendiado o próprio carro. Ele não foi preso.

Leia mais

Imagem - Homem é preso com 14 identidades falsas em carro de luxo na Região Metropolitana

Homem é preso com 14 identidades falsas em carro de luxo na Região Metropolitana

Imagem - Carro de luxo 'único na cidade' ajudou polícia a identificar suspeito de matar gari

Carro de luxo 'único na cidade' ajudou polícia a identificar suspeito de matar gari

Imagem - Carro de luxo foi usado em arrombamento e furto de lojas na Boca do Rio

Carro de luxo foi usado em arrombamento e furto de lojas na Boca do Rio

Tags:

Incêndio Carro Porsche Curitiba

Mais recentes

Imagem - Anvisa manda recolher mais de 70 produtos para cabelo; veja a lista

Anvisa manda recolher mais de 70 produtos para cabelo; veja a lista
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2924, desta terça-feira (7)

Resultado da Mega-Sena 2924, desta terça-feira (7)
Imagem - Resultado da Lotofácil 3506, desta terça-feira (7)

Resultado da Lotofácil 3506, desta terça-feira (7)

MAIS LIDAS

Imagem - Astros em alerta: signos enfrentam exaustão e precisam de mudanças urgentes neste 7 de outubro
01

Astros em alerta: signos enfrentam exaustão e precisam de mudanças urgentes neste 7 de outubro

Imagem - Me diga quanto você ganha que eu te direi se você é classe média, alta ou C
02

Me diga quanto você ganha que eu te direi se você é classe média, alta ou C

Imagem - Semana da Sorte: números que podem transformar sua vida entre 7 e 11 de outubro
03

Semana da Sorte: números que podem transformar sua vida entre 7 e 11 de outubro

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
04

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar