LINCHAMENTO

Homem é atropelado e apedrejado até a morte após ser acusado de estuprar menina de 7 anos

Suspeito, que era companheiro da avó da criança, já tinha denúncia de abuso sexual em 2017

Um homem de 49 anos foi apedrejado e espancado até a morte na noite desta quinta-feira (20), no bairro Bandeirantes, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com moradores, o crime foi uma retaliação ao estupro de uma menina de sete anos, denunciado no dia 12 de março. A Polícia Militar encontrou o corpo com lesões, marcas de atropelamento, pedradas e pauladas. Itens usados no crime, como pedras e paus, foram localizados ao lado do corpo, sujos de sangue. >