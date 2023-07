Homem é barrado após tentar encher 20 litros no refil de refrigerante do Burger King

Um homem viralizou ao tentar encher um galão de 20 litros no refil de refrigerante em uma unidade do Burger King do Shopping Itapevi Center, na Grande São Paulo. A prática, no entanto, não é permitida, de acordo com as regras do estabelecimento.



O regulamento da rede de fast food estabelece que o cliente pode pegar bebida ilimitada por 30 minutos, após a emissão da comanda. Mas deve ser feita com o copo disponibilizado. Não é permitido encher uma garrafa ou um galão, por exemplo.