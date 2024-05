Homem é espancado até a morte em terminal rodoviário em São Paulo

Um homem foi arrastado pelo chão e espancado até a morte por outros dois homens, na madrugada deste sábado, 18, nas dependências internas da rodoviária nova de São José dos Campos, no interior de São Paulo. O crime aconteceu em áreas de passagem do público. Várias pessoas presenciaram as agressões, mas não interferiram. Um suspeito do crime foi preso pela polícia. O outro foi identificado, mas está foragido.