Homem é preso após esconder drogas em doces para vender no show da Lady Gaga

Materiais apreendidos estavam em embalagens que simulavam produtos alimentícios

Um traficante foi preso em flagrante nesta quinta-feira (1°), dentro de um ônibus na Linha Amarela, em Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro. O criminoso transportava drogas escondidas em doces, mel e cremes que seriam vendidas no show da Lady Gaga, em Copacabana, que ocorrerá no próximo sábado (3/5). >