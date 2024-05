Homem é preso após matar jovem com deficiência mental afogada e abandonar corpo em represa

A jovem era pessoa com deficiência mental severa e foi encontrada morta afogada às margens de uma represa, no Residencial Campos Dourados, na cidade de Goiânia, com sinais de violência grave em seu corpo. O crime ocorreu no dia 14 de março deste ano.

Durante a operação, foi coletado material genético (DNA) do preso, para comparação com material biológico encontrado sob a unha da vítima. Na busca domiciliar também foram apreendidas as roupas que o preso usava no dia do crime, seu aparelho celular, a moto e o capacete usado por ele no dia do crime.