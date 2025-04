SAÚDE

Homem já vacinado é o 1º caso de sarampo em São Paulo no ano; veja sintomas

Ele viajou para a cidade no Paraná e passou a apresentar sintomas no dia 2 de abril



Wladmir Pinheiro

Agência Brasil

Publicado em 18 de abril de 2025 às 13:51

São Paulo registrou o primeiro caso de sarampo no estado em 2025. O homem, de 31 anos, que mora na capital, já estava vacinado e não precisou de internação. Ele já está recuperado e sem sintomas da doença, segundo a Secretaria da Saúde de São Paulo .>

A secretaria investiga o local onde ele foi infectado. O último caso autóctone [contraído na própria cidade onde a vítima reside] do estado de São Paulo ocorreu em 2022.>

Ele viajou para a cidade de Jacarezinho, no Paraná, passando a apresentar sintomas no dia 2 de abril, com febre, manchas vermelhas no corpo e tosse. Até o momento, informou a administração municipal, não foram identificados outros casos relacionados.>

Vacinação>

O sarampo é uma doença infecciosa altamente contagiosa e já foi uma das principais causas de mortalidade infantil no mundo. A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar. A doença é tão contagiosa que uma pessoa infectada pode transmitir a doença para 90% das pessoas próximas que não estejam imunizadas. Por isso, a vacinação contra o sarampo é extremamente importante. A vacina é a principal forma de prevenção da doença.>

Os principais sintomas do sarampo são manchas vermelhas no corpo e febre alta, acima de 38,5ºC, acompanhadas de tosse, conjuntivite, nariz escorrendo ou mal-estar intenso. Os casos podem evoluir para complicações graves e causar diarreia intensa, infecções de ouvido, cegueira, pneumonia e encefalite (inflamação do cérebro). Algumas dessas complicações podem ser fatais.>