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Homem mata namorada, grava vídeo e confessa: 'Matei ela, mãe'

Suspeito foi preso em flagrante

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de março de 2026 às 07:53

Homem mata namorada, grava vídeo e confessa: 'Matei ela, mãe'
Homem mata namorada, grava vídeo e confessa: 'Matei ela, mãe' Crédito: Reprodução

Um homem foi preso em flagrante após matar a própria namorada, na sexta-feira (20), dentro de um condomínio em Goiânia (GO). Identificado como André Lucas da Silva Ribeiro, ele confessou o crime e chegou a gravar um vídeo enviado à mãe logo após o assassinato.

Na gravação, André admite o homicídio e afirma que não suportava mais o relacionamento. “Mãe, eu não tava aguentando mais a Raiane, infelizmente eu matei ela. Eu não tava aguentando mais esse inferno. Eu vou me entregar pra polícia”, diz.

A vítima é Raiane Maria Silva Santos, de 21 anos. Segundo a Polícia Militar, o suspeito voltou a confessar o crime no momento da prisão.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Priscila Ribeiro, um amigo do casal, que também estava no apartamento, ouviu uma discussão e acreditou se tratar de um desentendimento comum. Em seguida, escutou um barulho e, ao verificar o que havia ocorrido, encontrou a jovem caída no chão, com uma mancha de sangue na altura do peito.

Equipes de socorro foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, apenas puderam constatar a morte da vítima. O caso segue sob investigação.

Tags:

Crime

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