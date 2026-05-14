ACIDENTE

Homem trans e preso por tentar matar o avô: quem era o ex de Elize Matsunaga que morreu atropelado por vários carros

Tiago conheceu Elize no "presídio dos famosos", Tremembé

Carol Neves

Publicado em 14 de maio de 2026 às 08:23

Tiago Cheregatte e Elize Matsunaga Crédito: Reprodução

Tiago Cheregatte Neves, ex-namorado de Elize Matsunaga, que morreu após ser atropelado por diversos veículos na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em São Vicente, no litoral de São Paulo, conheceu Elize na cadeia. O caso aconteceu no último dia 5 e foi registrado pela polícia como atropelamento com múltiplos impactos.

Tiago ficou conhecido publicamente em 2021, quando veio à tona o relacionamento dele com Elize, condenada pela morte e esquartejamento do empresário Marcos Matsunaga em 2012. Os dois se conheceram enquanto cumpriam pena na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior paulista, unidade conhecida como “presídio dos famosos”.

Homem trans, Tiago havia sido preso por tentar matar o avô. Na época em que o relacionamento se tornou público, ele tinha 23 anos e estava detido na ala feminina da penitenciária por risco de sofrer agressões caso fosse transferido para o setor masculino.

Elize Matsunaga foi condenada por matar e esquartejar marido 1 de 11

O nome dele também aparece na biografia não autorizada de Elize, escrita pelo jornalista Ullisses Campbell. Segundo o autor, a ex-detenta passou a se relacionar com Tiago após ter se envolvido com outras mulheres dentro da prisão.

Elize Matsunaga ganhou notoriedade nacional após confessar o assassinato do marido, herdeiro da marca Yoki. Inicialmente condenada a 19 anos e 11 meses de prisão, ela teve a pena reduzida em 2019 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para 16 anos e três meses.

Como aconteceu o atropelamento

De acordo com o boletim de ocorrência, o primeiro motorista que atingiu Tiago relatou que trafegava dentro do limite de velocidade quando percebeu um carro à frente desviar bruscamente para evitar um pedestre na pista. O condutor afirmou que tentou frear, mas não conseguiu impedir a colisão.

Ainda conforme o registro policial, uma viatura da Polícia Militar também passou sobre a vítima. O motorista do primeiro veículo contou ainda que outros automóveis atingiram Tiago após o impacto inicial.

O policial militar e o motorista envolvidos foram submetidos ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.