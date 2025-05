ALAGOAS

Idosa de 95 anos é estuprada dentro de casa após invasão

Suspeito de cometer o crime já foi identificado

Uma idosa, de 95 anos, foi vítima do crime de estupro. Ela estava em sua residência, localizada na cidade de Marechal Deodoro, no estado de Alagoas, quando um homem invadiu o imóvel e violentou a mulher. As informações são do G1 Alagoas. >