Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idosos brasileiros podem solicitar salário extra acima de R$ 1.500

Direito assistencial está previsto na Constituição

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Millena Marques

  • Agência Brasil

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:22

Idosos na região central de Brasília
Idosos na região central de Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) concede um auxílio de R$ 1.518 a pessoas com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência que comprovem baixa renda. O direito assistencial, previsto na Constituição, foi criado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

O auxílio pode ser solicitado por idosos com 65 anos ou mais ou por pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que comprovem a incapacidade de prover o próprio sustento.

Para ter acesso, é necessário estar inscrito e com dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais. A renda familiar per capita deve ser igual ou inferior a um quarto do salário-mínimo — cerca de R$ 379,50 em 2025. O cálculo considera a soma da renda de todos os moradores da casa dividida pelo número total de pessoas.

Leia mais

Imagem - Câmara aprova gratuidade de despacho de bagagem de até 23 kg em voos; entenda

Câmara aprova gratuidade de despacho de bagagem de até 23 kg em voos; entenda

Imagem - Passageiras poderão escolher viagens apenas com motoristas mulheres na Uber; entenda

Passageiras poderão escolher viagens apenas com motoristas mulheres na Uber; entenda

Imagem - Entenda projeto que prevê licença menstrual de até dois dias

Entenda projeto que prevê licença menstrual de até dois dias

Mudanças no BPC

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicaramno início de outubro uma portaria conjunta que atualiza as normas do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Entre as novidades está a possibilidade de manutenção do benefício mesmo em caso de variação da renda familiar per capita – o BPC continuará sendo pago sempre que a renda do último mês analisado ou a média dos últimos 12 meses permanecer igual ou inferior a um quarto do salário mínimo.

Outro ponto importante é a conversão automática do BPC em auxílio-inclusão. Sempre que o INSS identificar que a pessoa com deficiência ingressou no mercado de trabalho, com remuneração de até dois salários mínimos, o benefício será convertido de forma imediata, sem necessidade de novo requerimento

14º salário

A expectativa por um 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS voltou a circular nas redes sociais nas últimas semanas, mas o governo federal foi categórico: não há base legal para o pagamento do benefício. A proposta, que surgiu em meio à pandemia de Covid-19, foi oficialmente descartada pela União e pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O Projeto de Lei 4.367/2020, de autoria do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), previa o pagamento de uma remuneração extra a aposentados e beneficiários do INSS como forma de amenizar os impactos econômicos da crise sanitária. No entanto, a proposta nunca chegou a ser votada na Câmara dos Deputados, esbarrando em questões orçamentárias.

INSS

INSS por Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
INSS vai ligar por Valter Campanato/ Agência Brasil
INSS por Divulgação
INSS por Marcello Casal JrAgência Brasil
Fachada do INSS por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Ministros consideram que não há inconstitucionalidade nas mudanças por Agência Brasil
1 de 6
INSS por Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

Tags:

Brasil Idosos

Mais recentes

Imagem - Veja quem são os policiais mortos em megaoperação no Rio de Janeiro

Veja quem são os policiais mortos em megaoperação no Rio de Janeiro
Imagem - Entenda projeto que prevê licença menstrual de até dois dias

Entenda projeto que prevê licença menstrual de até dois dias
Imagem - 'Polícia é bandido protegido pela lei': moradores protestam após operação com 128 mortos no Rio

'Polícia é bandido protegido pela lei': moradores protestam após operação com 128 mortos no Rio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada