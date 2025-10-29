NOVIDADE

Passageiras poderão escolher viagens apenas com motoristas mulheres na Uber; entenda

Projeto piloto tem três formatos distintos para atender às diferentes necessidades das usuárias

Millena Marques

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 08:01

Uber Crédito: Shutterstock

A Uber anunciou um projeto piloto que vai permitir que as usuárias brasileiras possam solicitar viagens com motoristas mulheres. O objetivo é oferecer mais conforto e segurança para as usuárias mulheres e pessoas não binárias. A novidade, que começou a ser testada na última terça-feira (28), nas cidades de Piracicaba, Uberlândia, Curitiba, Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto e Campo Grande.

O piloto será lançado em três formatos distintos para atender às diferentes necessidades das usuárias:

Reserve Mulheres Motoristas: As usuárias poderão selecionar a opção Mulheres Motoristas ao agendarem viagens pelo Uber Reserve, que permite agendar viagens com a antecedência mínima de 30 minutos.

Essa modalidade estará disponível em Piracicaba, Uberlândia, Curitiba, Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto e Campo Grande.

Preferência das Mulheres: As usuárias poderão ativar a preferência por uma motorista mulher nas configurações de Perfil/Preferências de Viagem. Com esta opção ativa, o aplicativo priorizará uma motorista mulher na solicitação das viagens de Uber X, mas não garante que essa viagem será necessariamente feita por uma motorista mulher.

Como isso depende da quantidade de motoristas parceiras na região, se o tempo de espera for muito longo, o aplicativo irá redirecionar o pedido de viagem para o motorista mais próximo de forma automática.

Essa modalidade estará disponível em Piracicaba, Uberlândia, Curitiba, Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto e Campo Grande.

Mulheres Motoristas: As usuárias verão a opção “Mulheres Motoristas” entre os produtos disponíveis para solicitar uma viagem de forma imediata na tela inicial. Ao selecionar essa opção, o app tentará parear a viagem com uma motorista mulher. Se o tempo de espera for muito longo, o aplicativo perguntará à usuária se ela deseja continuar aguardando ou se prefere redirecionar a viagem para o motorista mais próximo.