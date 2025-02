'XERECARD'

Passageira de motorista banido pela Uber nega assédio: 'Sou a parceira dele'

Mulher alega ser casada com o condutor há cinco anos

Millena Marques

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 14:30

Uber Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O caso do motorista que foi banido pela Uber após enviar uma mensagem de teor sexual a uma passageira ganhou mais um capítulo. A cliente enviou mensagens à plataforma, alegando ser companheira do condutor. “Sou a parceira dele. Ele sente essa confiança e me disse isso", disse. As informações são do Metrópoles. >

A aconteceu em janeiro de 2023, mas só veio à tona na última semana. Após o motorista ter sido descredenciado, a mulher enviou uma mensagem ao suporte e explicou o caso. “O motorista em questão é meu parceiro, temos um relacionamento estável há cinco anos”, afirmou a usuária.>

O homem levou o caso à Justiça do Distrito Federal, onde a situação aconteceu, sob alegação de que não houve possibilidade de ampla defesa. A Justiça, no entanto, defendeu a rescisão do contrato.>