CINEMA

Paródia do hit ‘Descer Pra BC’ viraliza e embala torcida por Fernanda Torres no Oscar

Versão divertida impulsiona campanha brasileira na premiação

A torcida brasileira pelo Oscar 2025 está a todo vapor, apesar do próprio pedido de Fernanda Torres para conter as expectativas. Protagonista do filme Ainda Estou Aqui, que concorre em três categorias, incluindo Melhor Atriz e Melhor Filme, a artista viu seu nome ser celebrado nas redes sociais de uma forma inusitada: através de uma paródia musical. >

A expectativa cresceu ainda mais com o anúncio da TV Globo, que confirmou a transmissão da cerimônia no dia 2 de março, em pleno domingo de Carnaval, após o Fantástico. Em um vídeo promocional inspirado nos cânticos de futebol, a emissora entrou no clima e brincou: “Desculpa, Fernanda. É o Brasil no Oscar!”.>