VEJA O VÍDEO

Jovem engolido por baleia fala em textura viscosa e diz que lembrou do filme Pinóquio

Na trama, garoto é engolido por uma baleia e sobrevive dentro dela

Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 11:40

Baleia engoliu jovem Crédito: Reprodução

Engolido por uma baleia enquanto praticava remo, o jovem venezuelano Adrián Simancas, de 24 anos, conta qual foi o sentimento quando percebeu que estava dentro da boca de uma jubarte. Ele praticava remo com o pai no litoral do Chile, quando tudo aconteceu. >

Adrián estava no seu caiaque quando sentiu uma pancada nas costas e teve seu corpo arremessado."Senti uma textura viscosa, que roçou meu rosto. Naquele momento, fechei os olhos esperando um impacto, mas a sensação foi mais como se ela estivesse me virando, do que me golpeando, e naquele momento fiquei deitado", disse à BBC News Mundo. >

🇨🇱 | VÍDEO IMPACTANTE!



Um rapaz é atacado por uma baleia, no Estreito de Magalhães-Chile.



Angustiante!



📹[alertamundialnoticias] pic.twitter.com/Hg8qPtIDda — Odnalda Whigson Fênix🐦‍🔥 (@OdnaldaW2) February 13, 2025

Tudo aconteceu muito rápido. O jovem foi "aspirado" e cuspido pela baleia em questão de segundos - tempo suficiente para mil coisas passarem pela mente dele. "Passei um segundo me dando conta que estava dentro da boca de alguma coisa, que talvez tivesse me comido, que poderia ser uma orca ou um monstro marinho. Mas então, quando comecei a sentir que estou subindo em direção à superfície, que foi quando ela me cuspiu, subi por dois segundos e, finalmente, cheguei à superfície, e percebi que ela não havia me comido, que não era um predador", conta.>

"Pensei na possibilidade de ainda sobreviver dentro da baleia, como Pinóquio. Fiquei imaginando o que eu poderia fazer se ela tivesse me engolido, porque eu não poderia mais lutar para impedir que ela me comesse, porque ela já havia me comido. Eu tinha que pensar no que fazer a seguir. Fiquei com um pouco de medo pensando se conseguiria prender a respiração, porque não sabia a profundidade, senti que demorei muito para subir.", completa.>

O momento acabou sendo registrado por uma câmera presa no caiaque do pai. Quando assistiu, ficou ainda mais perplexo. "Foi como outro choque, no momento em que vi o vídeo. Eu não tinha visto o momento em que aparece o dorso, e se vê a barbatana. Eu não vi, eu ouvi. Isso me deixou nervoso. Ou talvez eu tenha visto, e tenha sido apagado da minha mente. Mas depois, com o vídeo, percebi que ela realmente apareceu diante de mim com um tamanho enorme que, talvez, se eu tivesse visto, teria ficado muito mais assustado", finaliza.>