Como é possível ser engolido por uma baleia e sobreviver? Veja vídeo

Caso de jovem venezuelano no mar do Chile viralizou nas redes

Esther Morais

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 11:26

O vídeo do jovem venezuelano de 24 anos que foi engolido e cuspido por uma baleia-jubarte no litoral do Chile, no último sábado (8), viralizou nas redes sociais e gerou a dúvida: como é possível sobreviver a uma loucura dessa? >

A questão é que, segundo especialistas, apesar de ser um animal grande, o mamífero não têm dentes e só gosta de se alimentar de pequenos peixes e crustáceos. As baleias, na verdade, não têm estrutura para engolir um ser humano. Na verdade, ela poderia até se machucar tentando. >

"A baleia expande as pregas que tem embaixo da boca e, com isso, se abre um espaço muito grande para que possa caber um indivíduo adulto sem se machucar, sem ser literalmente esmagado pela mandíbula”, explica a veterinária Joana Ikeda, da Uerj, para o g1 Ciência. >

Sobre o caso do venezuelano, testemunhas relataram que a baleia abriu a boca para se alimentar e, acidentalmente, o engoliu parcialmente antes de cuspí-lo. Apesar do susto, ele saiu ileso e conseguiu retornar à costa com o pai.>

A veterinária ainda explica que, no lugar dos dentes, as baleias possuem barbatanas - funcionam como cerdas de escovas. Por isso, talvez, o rapaz não tenha se machucado tanto. >

Apesar do mamífero não conseguir engolir um ser humano, vale lembrar que as mandíbulas podem causar ferimentos graves, assim como o impacto do acidente pode ser fatal. >