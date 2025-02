DESTEMIDO

Vídeo: Criança de 5 anos reage a assalto, persegue ladrão e recupera celular da avó

Criança atacou o homem e acertou uma bolada no criminoso, que estava em uma moto

Uma cena inusitada deixou os moradores de Fortaleza perplexos. Uma idosa monitorava seu neto de 5 anos brincando com os amigos na rua quando um assaltante armado se aproximou em uma motocicleta e roubou o celular dela. O caso aconteceu no bairro Canindezinho, na segunda-feira (10).>

O impacto da bolada fez com que o assaltante deixasse o celular roubado cair. O homem foi embora e não revidou, e as crianças pegaram o celular no chão, com a tela trincada, devolvendo para a idosa. >