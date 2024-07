PRESIDENTE

Imposto sobre herança no Brasil é nada, só 4%, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (23) que o imposto sobre herança no Brasil é "nada", e por isso doações de patrimônio para educação e outras áreas são raras. Ele deu a declaração em cerimônia de homenagem aos 10 anos do câmpus Lagoa do Sino, da UFSCar.