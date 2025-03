COMBATE ÀS CHAMAS

Incêndio de grandes proporções atinge galpão de materiais de construção no Centro do Rio

Imóvel fica localizado na Rua Costa Ferreira, próximo ao Morro da Providência

Monique Lobo

Publicado em 8 de março de 2025 às 08:01

Incêndio no Centro do Rio Crédito: Reprodução/TV Globo

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de material de construção localizado no Centro do Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (7). Não houve feridos. O episódio aconteceu em menos de quinze dias após outros dois incêndios assustarem a cidade: um nos Estúdios Globo, em Jacarepaguá, e outro em uma fábrica de fantasias de Carnaval, na Zona Norte do Rio.>

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada, por volta das 18h20. Equipes de sete quartéis com mais de 80 homens atuaram no combatem às chamas. A fumaça intensa foi vista de vários bairros da cidade. >

De acordo com o major Fábio Contreiras, por volta das 20h53 o incêndio foi controlado e não havia mais risco de atingir construções próximas. Os agentes trabalharam, então, para fazer o rescaldo. >

O imóvel fica na Rua Costa Ferreira, próximo ao Morro da Providência. O local, que fica na região do Rio antigo, tem ruas estreitas e de difícil acesso, atrás do Terminal de ônibus Américo Fontenelle, o que, juntamente como a presença de material inflamável, dificultou o combate às chamas. Por conta dos trabalhos dos bombeiros, a via precisou ser interditada. >

A interdição causou atrasos nos ônibus e, de acordo com o Centro de Operações Rio, também deixou o trânsito ainda mais lento na região. Na noite de sexta, também estava sendo realizado o desfile das escolas de samba mirins, na Marquês de Sapucaí, o que tornou o congestionamento ainda maior. >