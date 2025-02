RESCALDO

Paço da Câmara Municipal é isolada devido a sobrepeso da água usada para apagar incêndio

O fogo atingiu o teto do Salão Nobre da Casa

O paço da Câmara Municipal de Vereadores foi isolado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), nesta segunda-feira (24), devido ao sobrepeso da água usada para apagar o incêndio que aconteceu no local no início da tarde . Não houve feridos. >

De acordo com o órgão, o incêndio atingiu o salão nobre e salas adjacentes da Casa, as demais dependências da Câmara não foram atingidas. O chefe da Assistência Militar da Câmara, coronel Marcelo Grun, revelou que as chamas atingiram inicialmente o teto do prédio, na área do Salão Nobre, e o fogo ficou entre o teto e o forro, não atingindo a parte interna.>