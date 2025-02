INCÊNDIO NA CÂMARA

Número de incêndios em prédios históricos chama atenção: 'Precisamos de plano', diz vereador

"Ou são prédios históricos ou antigos", falou Maurício Trindade

O incêndio no prédio da Câmara Municipal não causou muitas perdas, na avaliação do vereador Maurício Trindade (PP), primeiro vice-presidente da Casa, que presidiu a sessão desta segunda-feira (24). Apesar disso, ele disse que chama atenção o número de casos de incêndios que atingem prédios históricos de Salvador.>

"Vereadores já tinham comentado sobre a série de incêndios que está acontecendo aqui nessa área histórica, precisamos de um grande plano de contingenciamento para incêndios, com hidrantes na porta dos prédios. Ou são prédios históricos ou antigos, muitos ainda têm moradores dentro, cozinhando com gás. Precisamos de um plano para evitar que percamos nosso maior patrimônio, que são nossos prédios antigos", afirmou ele. >

"Fomos surpreendidos depois que fechamos o salão e o corpo técnico circula pelo local desligando as lâmpadas, sentiram o cheiro, foram acompanhar o que era e acharam que tinha um comecinho de incêndio acima do Salão Nobre. A tempo, identificaram, chamaram logo nossa assistência militar que de pronto veio, iniciou o combate, chamou os bombeiros. De pronto, nossa assistência militar e nossos funcionários tiraram todos os móveis históricos, já que esse é um prédio de 450 anos, o primeiro da cidade junto com o Palácio Rio Branco e a Santa Casa. Tiraram todos os móveis e colocaram no primeiro andar, não tivemos perda nenhuma. Acredito que não tenhamos perda nenhuma, tiramos todo mundo do prédio, não tivemos nenhuma vítima", disse. >