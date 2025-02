FOGO EM SALVADOR

Danos causados por incêndio na Câmara ainda serão avaliados: 'Maioria do prédio está preservada'

Partes do prédio ficaram alagadas com água usada no combate ao fogo

Gilberto Barbosa

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 15:28

Os danos e perdas causados pelo incêndio que atingiu a Câmara Municipal de Salvador, nesta segunda-feira (24), ainda serão avaliados. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo não chegou a atingir a parte debaixo do prédio, ficando em uma espécie de manta no teto. Contudo, a quantidade de água usada no combate alagou áreas da edificação. Segundo relatos de vereadores, funcionários da Casa conseguiram retirar alguns objetos importantes antes de evacuar o local.>

O coronel Jadson de Almeida, Comandante de Operações dos Bombeiros que atendeu à ocorrência, disse que a notícia do incêndio chegou por volta das 12h50. "Como nosso quartel fica próximo, deslocamos de imediato, já chegamos e iniciamos o combate. Observamos que o fogo era uma manta térmica próxima ao telhado. Não desceu pro prédio, felizmente, e com o combate dos bombeiros estamos apenas fazendo rescaldo e observando se há outros possíveis focos para começar uma reignição. Nossa preocupação é preservar o patrimônio da Câmara Municipal", disse ele. >

Ainda é cedo para avaliar os danos, disse. "Foi no telhado, não é um trabalho fácil, a gente teve que jogar muita água e o local ficou bastante encharcado, mas a maioria do prédio está preservada", acrescentou. >

Segundo ele, a evacuação foi feita com apoio da Polícia Militar e organização dos próprios funcionários da Câmara. "A gente elimina todos riscos possíveis, vamos ficar aqui até o momento que observamos que não há nenhum risco a segurança desse prédio", acrescenta.>

O vereador Randerson Leal (Podemos) lamentou o incêndio, mas disse que é um alívio que não houve feridos. "A fumaça foi muito intensa, quase duas horas de fumaça, que agride o pulmão das pessoas, mas o Corpo de Bombeiros chegou a tempo para debelar o incêndio. Mas de fato a gente fica muito triste", disse. "Espero que a gente possa perder o mínimo de coisa possível. Muita coisa, os próprios servidores conseguiram tirar, móveis, algumas telas, imagens. Espero que não tenha muito problema lá dentro". Ele lembrou a cerimônia de posse de novos vereadores que aconteceu antes do fogo começar. "A gente teve a posse, mas quando o incêndio começou ja tinha acabado, graças a Deus, porque estava muito cheio".>

Prédio histórico>

O edifício, construído em 1696, é um dos mais antigos da cidade e possui uma estrutura arquitetônica reconhecida e protegida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). >