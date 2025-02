FOGO

Incêndio na Câmara Municipal teria começado no ar-condicionado do Salão Nobre

Equipe dos Bombeiros atua agora no rescaldo e danos ainda serão avaliados

O incêndio que atingiu a Câmara Municipal de Salvador nesta segunda-feira (24) já foi contido, mas os bombeiros seguem no local fazendo trabalho de rescaldo para garantir que as chamas não sejam retomadas. Ainda não é possível ter dimensão dos danos. Não houve feridos.>

"Conseguimos impedir que incêndio se alastrasse. Já está sob controle, estamos fazendo período de rescaldo, com calma, é um material de difícil acesso, material de fácil combustão. São as mantas que estão entre o telhado e o forro. Só vamos sair daqui para entregar o prédio à Defesa Civil após o trabalho ser todo concluído", explicou o comandante do Corpo de Bombeiros, Adson Marchesini.>