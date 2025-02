FOGO

'Ver a primeira Câmara Municipal do Brasil em chamas dói muito', diz vereador

Chamas teriam começado no ar-condicionado do Salão Nobre

O incêndio que acontece na tarde desta segunda-feira (24) na Câmara Municipal de Salvador teria começado no ar-condicionado do Salão Nobre da Casa, informou a assessoria do local. O prédio foi evacuado e não há feridos. >