URGENTE

Incêndio atinge Câmara Municipal de Salvador e local é evacuado

Equipes dos Bombeiros estão no local

Um incêndio foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (24) no Palácio da Câmara Municipal de Salvador. Equipes do Corpo de Bombeiros já estão no local trabalhando para controlar as chamas. O local foi evacuado e não há feridos. >