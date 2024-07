EM MINAS GERAIS

Influenciadora e ativista de esquerda Marina Mamede morre aos 34 anos

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais diz que a perícia foi até o endereço de Marina para fazer "os levantamentos necessários" para ajudar a entender as circunstâncias da morte.

Mamede deixou três filhos. Ela era presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de Ouro Preto (Conseas).

Nas redes sociais, Marina defendia pautas ligadas à esquerda e de direitos humanos e sociais. Ela tinha mais de 38 mil seguidores no Instagram.

Políticos usaram as redes sociais para lamentar a morte. O deputado federal André Janones (Avante-MG) disse que recebia "com tristeza" a notícia. "Que Deus a receba em sua infinita misericórdia e conforte o coração da família", escreveu no antigo Twitter.