SUSTENTABILIDADE

Instituto Clima e Sociedade e Instituto Itaúsa lançam edital de R$ 6 milhões para projetos de transição energética

Seleção busca soluções inovadoras, em especial na Região Nordeste

Monique Lobo

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 16:19

Torres de geradores de energia eólica no Rio Grande do Norte Crédito: Miguel Ângelo/CNI

O edital para selecionar projetos de estudos e pesquisas sobre transição energética e neoindustrialização verde, com especial interesse na Região Nordeste, realizado pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS) com o apoio do Instituto Itaúsa, foi lançado nesta quinta-feira (9). O edital tem o valor total de R$ 6 milhões, a ser aportado em projetos cobrindo diferentes temas relacionados à superação de desafios da transição energética do Brasil e à atração de atividades produtivas de baixo carbono. Entre eles, estão modelos de tarifação de energia capazes de garantir tarifas justas e expansão em renováveis; estudos para novas cadeias industriais de baixo carbono e biocombustíveis; e proposição de incentivos para acelerar a economia verde e justa.

Poderão submeter propostas organizações sem fins lucrativos, organizações da sociedade civil, instituições acadêmicas e de ensino superior, think tanks, consultorias privadas, entre outras. As propostas deverão ser apresentadas até as 16h do dia 07 de março. Mais informações sobre o edital podem ser consultadas neste link.

Desde 2015, o iCS apoia iniciativas em frentes diversas da agenda climática com o objetivo de contribuir para que o Brasil atinja os compromissos assumidos no Acordo de Paris, promovendo desenvolvimento socioeconômico local. Pela primeira vez, a seleção será feita por edital, ampliando ainda mais as oportunidades de participação de diferentes organizações.

“Trabalhar com editais é um importante avanço no modo de operação do iCS. Ampliamos ainda mais a transparência e o acesso à informação, potencializando a possibilidade de organizações que não necessariamente conhecem o iCS acessar os recursos”, afirmou a diretora-executiva do iCS, Maria Netto. “Com os editais, diversificamos mais o ecossistema com o qual já trabalhamos, e a competitividade pode promover mais soluções inovadoras”, complementou.

A proposta do Instituto Clima e Sociedade com o edital é a busca de soluções efetivas para cadeias de valor industriais verdes, justas e sustentáveis, para aprimorar o arcabouço regulatório e contribuir com melhorias na política energética do país. Os resultados dos estudos e ações a serem financiados pelo iCS, por meio do edital, vão gerar produção de conhecimento e evidências que qualifiquem e instrumentalizem tomadas de decisões nacionais e regionais, assim como incentivar a articulação e o engajamento multissetorial.

Segundo Marcelo Furtado, Head de Sustentabilidade e diretor-executivo do Instituto Itaúsa, “a transição energética tem papel chave na mitigação e adaptação climática. O edital reflete nossa visão de promover uma economia que combine redução de emissões, inclusão social e desenvolvimento sustentável. A Região Nordeste, com seu enorme potencial em energias renováveis, é essencial para liderar essa agenda, impulsionando a criação de empregos verdes, fortalecendo a economia local e consolidando soluções inovadoras para uma economia mais justa e produtiva”.

Linhas temáticas

Três das sete linhas temáticas do edital têm por objetivo apoiar iniciativas voltadas para a Região Nordeste. As demais têm abordagem em âmbito nacional: