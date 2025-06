BRASIL

Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ 7,3 mil

Oportunidade é em Goiás

O Instituto Federal Goiano abriu inscrição para um concurso público com salários de até R$ 7,3 mil. São oferecidas duas vagas temporárias, para 40h semanais trabalhadas, nas áreas de educação e história. >

Os interessados devem se inscrever pela internet até a próxima sexta-feira (13), por meio do site do IF Goiano. A taxa de inscrição é de R$ 50.>