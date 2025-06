JUSTIÇA

STF inicia interrogatórios de Bolsonaro e aliados em ação penal por tentativa de golpe

Oito réus, incluindo ex-presidente, respondem por suposta organização criminosa para ruptura democrática

O Supremo Tribunal Federal (STF) dá início nesta segunda-feira (9) aos interrogatórios dos oito réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. As audiências na Primeira Turma seguem até sexta-feira (13), marcando a fase final de instrução do processo antes das alegações finais. >

Os crimes imputados incluem tentativa de abolição do Estado Democrático (4 a 8 anos), golpe de Estado (4 a 12 anos), organização criminosa (3 a 8 anos) e danos ao patrimônio público. A PGR destaca que o grupo agiu de forma coordenada, com divisão de tarefas para deslegitimar as eleições e preparar a tomada do poder. >