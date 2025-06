SEM JUSTIFICATIVA

Moraes nega pedido de Bolsonaro para suspender processo no STF

Defesa do ex-presidente queria prorrogar interrogatório de oito réus

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou, na noite de quinta-feira (5), mais um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para suspender a tramitação da ação penal sobre uma trama golpista que teria atuado para mantê-lo no poder após a derrota eleitoral. >