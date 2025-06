OPORTUNIDADE

Inscrições para concurso de diplomata com salário inicial de R$ 22 mil terminam nesta quarta (4)

Taxa de inscrição é de R$ 229

Millena Marques

Publicado em 4 de junho de 2025 às 10:40

Palácio do Itamaraty Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

As inscrições para o concurso público de diplomatas com 50 vagas e salário inicial de R$ 22.558,56 encerram nesta quarta-feira (4). O cargo é para terceiro-secretário, que representa o início da carreira de diplomacia.>

A taxa é de R$ 229. Têm direito a isenção doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico. As provas serão realizadas em todas as capitais e no Distrito Federal. A primeira fase, com questões objetivas, está prevista para o dia 20 de julho, em dois períodos. Já a segunda, para os dias 23, 24, 30 e 31 de agosto.>

Qualquer cidadão brasileiro nato com formação superior reconhecida pelo Ministério da Educação pode se tornar diplomata. A seleção será feita em parceria com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca avaliadora. Os interessados devem acessar o site do Cebraspe.>

A primeira fase do exame é formada por uma prova objetiva de 240 questões das disciplinas língua portuguesa, história, geografia, língua inglesa, política internacional, economia e direito. A segunda etapa é formada por provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, com todas as disciplinas iniciais, além de línguas espanhola e francesa. Receba mais informações de emprego aqui. >

Cronograma

Inscrições e solicitação da isenção de taxa: 16/5 a 4/6/2025>

Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 20/6/2025>

Consulta aos locais da prova objetiva da Primeira Fase: 7/7/2025>

Aplicação da prova objetiva da Primeira Fase: 20/7/2025>

Resultado final e convocação para a Segunda Fase: 13/8/2025>

Aplicação da prova escrita: 23/8 a 31/8/2025>