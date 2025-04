VIDA DE LUXO

Investigada por fraude no INSS fez 33 viagens em um ano; destinos incluem Dubai e Paris

Cecília Rodrigues Mota foi presidente de duas associações suspeitas

Investigada por envolvimento nas fraudes em benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Cecília Rodrigues Mota vivia uma vida de luxo. Ela, que foi presidente de duas associações suspeitas no esquema de cobranças indevidas, fez 33 viagens em um ano. Dubai, Paris e Lisboa estão entre os destinos da empresária em 2024. >

Mais seis pessoas que costumavam viajar com a suspeita estão sendo investigadas. "Nesse contexto, reforçam-se as evidências de conexão entre os operadores financeiros do esquema investigado e as viagens por eles realizadas", aponta o relatório da PF.>