INTERIOR DE SP

Irmão tentou salvar gêmeo que se afogava em lago, e os dois morreram

Amigos que estavam com eles conseguiram escapar

O Corpo de Bombeiros localizou os corpos dos irmãos gêmeos Mateus Lugatto Ribeiro Garcia e Miguel Lugatto Ribeiro Garcia, de 19 anos, que se afogaram no lago municipal de Viradouro, no interior paulista, no domingo, 2. Os corpos foram resgatados um dia depois.>