AÇÃO REVELADA

Já sob Lula, Abin usou hackers contra governo do Paraguai em espionagem por Itaipu

Objetivo era obter dados sensíveis sobre tarifas da usina hidrelétrica

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin), sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), executou uma operação hacker contra autoridades do governo do Paraguai. O planejamento dessa ação de espionagem começou ainda durante a gestão de Bolsonaro (PL), mas foi realizada com a autorização do atual diretor da Abin, Luiz Fernando Corrêa. O objetivo da operação foi invadir computadores para obter informações sigilosas sobre as negociações das tarifas de energia da usina hidrelétrica de Itaipu, um tema de disputa entre os dois países há anos. A informação foi divulgada pelo Uol.

