ENTREVISTA

Janja fecha Instagram após seguidores desejarem morte do papa: 'Não dá'

Primeira-dama diz que fará 'limpeza' no perfil

Tharsila Prates

Publicado em 23 de abril de 2025 às 17:54

A primeira-dama, Janja da Silva, também já teve o perfil no X (ex-Twitter) hackeado Crédito: Claudio Kbene/ PR

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, afirmou que fechou o perfil do Instagram para comentários e novos seguidores após publicar uma imagem do papa Francisco rezando e pedir pela saúde dele. Em resposta, ela conta que leu mensagens que desejavam a morte do pontífice, ocorrida nessa segunda-feira (21), em Roma, aos 88 anos, depois de um período longo de internações. >

"As meninas [assessoras] sempre me dizem para não ler os comentários. Mas eu leio. Quando vi comentários de gente desejando a morte do papa Francisco, eu falei 'Não, não dá'", disse Janja, em entrevista à coluna Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.>

A primeira-dama acrescentou que a saúde mental dela estava ficando abalada e que a situação era 'desgastante'. "É um desrespeito também às pessoas que me seguem e que querem saber das coisas que eu falo e faço." Na entrevista, ela ainda comenta: "Enquanto estão me xingando, ok. Mas desejar a morte do papa, para mim, foi demais.">