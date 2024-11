VISITA INTERNACIONAL

Joe Biden visita Manaus e anuncia investimento para Amazônia

Ele embarca para o Rio de Janeiro, onde participará da cúpula do G20

O presidente dos EUA anunciou o investimento de US$ 50 milhões para o Fundo da Amazônia. Os recursos fazem parte de uma série de medidas da agenda climática do presidente.

Em Manaus, Biden foi recebido pelo governador do Amazonas, Wilson Lima. Nas redes sociais, o governador compartilhou registros do momento, que classificou como "histórico".

"A passagem do presidente norte-americano por Manaus reforça parceria go Governo do Amazonas em áreas como turismo, economia, educação e meio ambiente", escreveu o político na legenda da publicação.