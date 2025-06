FAMÍLIA EM BUSCA

Jovem baiana de 23 anos desaparece em Curitiba após anunciar mudança

Raíssa sumiu após dizer que iria para São Paulo em busca de emprego

A família de Raíssa Suellen Ferreira, de 23 anos, vive dias de angústia desde a manhã da última segunda-feira (2), quando a jovem desapareceu em Curitiba, no Paraná. Natural de Paulo Afonso, na Bahia, ela vivia há cerca de três anos na capital paranaense, dividindo uma residência com algumas amigas.>

De acordo com Natália Silva, irmã da jovem, Raíssa teria informado às colegas de casa que se mudaria para Sorocaba, em São Paulo, para aproveitar uma oportunidade de trabalho. No entanto, desde o momento em que saiu acompanhada de um amigo, ela não deu mais notícias. O celular permanece desligado e nenhuma mensagem enviada após o horário de sua saída chegou a ser entregue.>

As amigas, preocupadas, entraram em contato com a família no dia seguinte. Segundo o relato de Natália, a jovem teria aceitado uma carona de um conhecido da família, também natural de Paulo Afonso e morador de Curitiba há dez anos. Ele já havia dividido moradia com Raíssa por cerca de seis meses quando a jovem chegou à cidade.>