ALTO QI

Jovem brasileiro é reconhecido como uma das 100 crianças prodígio do mundo; conheça

Caio Temponi já passou em diversos concursos desde muito jovem

Esther Morais

Publicado em 15 de maio de 2025 às 07:36

Jovem tem apenas 16 anos Crédito: Acervo pessoal

O jovem brasileito de 16 anos Caio Temponi foi escolhido como um dos 100 prodígios mundiais de 2025 na categoria "Inteligência e memória – QI" pelo Global Child Prodigy Awards (GCP Awards). Ele, que é coordenador nacional juvenil da sociedade de alto QI IIS Society, é o único representante brasileiro na categoria.>

Nascido em Três Rios, no Rio de Janeiro, Caio começou a demonstrar seu talento intelectual muito cedo, aos 12 anos, quando foi aprovado em primeiro lugar no vestibular da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), um dos concursos mais concorridos do país. >

No ano seguinte, com 13, conquistou cinco aprovações em vestibulares, incluindo os cursos de Medicina e Direito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) — um feito inédito para alguém tão jovem.>

Além de suas conquistas acadêmicas, ele também atua como pesquisador, mentor de jovens talentos e palestrante.>

Agora ele pretende participar do GCP Awards, evento que celebra os maiores talentos infantis do planeta e será realizado em Londres, no Parlamento Britânico, em 26 de junho. A iniciativa reúne crianças e adolescentes com competências extraordinárias em áreas como música, ciência, esportes, empreendedorismo, artes e inteligência. >

Apesar do reconhecimento internacional, Caio não poderá participar da cerimônia por falta de recursos financeiros, e busca patrocinadores e apoiadores para representar o Brasil neste evento global.>

“Ser reconhecido entre os maiores talentos do mundo é uma honra que carrego com responsabilidade, gostaria muito de estar lá, representar meu país e mostrar que o Brasil também é terra de talentos excepcionais”, pede.>

O Global Child Prodigy Awards é a primeira e única iniciativa no mundo voltada exclusivamente para reconhecer talentos infantis. O prêmio destaca crianças que se destacam em áreas como pintura, modelagem, escrita, esportes, empreendedorismo, música, inteligência, entre outras.>